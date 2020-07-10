السلطات الروسية: ارتفاع الوفيات في مايو بنسبة 11.9% وكورونا السبب الأساسي

أعلنت السلطات الروسية ارتفاع مستوى الوفيات في البلاد خلال شهر مايو 2020 بنسبة 11.9% مقارنة مع نفس الفترة عام 2019، مشيرة إلى أن السبب الأساسي لهذا الأمر يعود لجائحة فيروس كورونا.

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وقال مدير هيئة الإحصاءات الروسية، بافيل مالكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "تفيد المعطيات التي تم جمعها بوفاة 173 ألف شخص خلال مايو، وهذا أكثر بنسبة 11.9% مما كان عليه هذا المؤشر في مايو العام الماضي. وازداد مستوى الوفيات في 55 كيانا إداريا، وتم تسجيل الارتفاع الأكبر في المناطق الأولى التي واجهت فيروس كورونا".

وأوضح مالكوف أن فيروس كورونا كان سببا أساسيا لوفاة 5644 مواطنا روسيا في مايو، كما يشتبه في أنه تسبب في وفاة 1800 شخص آخر، لكن هذا الأمر لم يتم تأكيده.

وأضاف أن هناك 1530 حالة وفاة وقعت بسبب أسباب أخرى لكن مع تأثير معين من قبل فيروس كورونا.

وذكر أن العدد العام للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا وتوفوا في مايو نظرا لأسباب مختلفة يبلغ 12452.

المصدر: وكالات