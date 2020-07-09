باحث عسكري يكشف هدف المناورات العسكرية المفاجئة للجيش المصري قرب ليبيا وسبب تسميتها "حسم 2020"

أكد الباحث العسكري المصري محمد الكناني، أن التوقعات منذ منتصف شهر يونيو الماضي باحتمال تنفيذ اصطفاف وأنشطة تدريبية للقوات المسلحة المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

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وأضاف الكناني أن "الأمر تحقق شقه الأول بالاصطفاف المهيب لقوات المنطقة الغربية العسكرية وعناصر القوات الخاصة والقوات الجوية التابعة للمنطقة الغربية الجوية، والذي صاحبه تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحاسمة القاطعة حول ليبيا والخط الأحمر بسرت والجفرة".

وتابع: "الشق الثاني يتحقق اليوم بالإعلان عن المناورة العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي تحت اسم (حسم 2020)، وقبل أيام قليلة من المناورات التي يستعد الجانب التركي لتنفيذها في 3 مناطق بالبحر المتوسط شمال السواحل الليبية تحت مسميات "بربروس Barbaros –" و"درغوث رئيس Turgut Reis – " و"چاقا بيه Çaka Bey" بمشاركة 8 قطع بحرية و17 طائرة حربية متنوعة".

وأكد أن "الجيش المصري يريد التأكيد من خلال المناورة على الجاهزية المصرية التامة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والممكنة في العمق الاستراتيجي الغربي، وفي هذا التوقيت".

وأشار الكناني إلى مناورة "قادر2020" التي نفذها الجيش المصري، وتابع:" بعد إعلان الرئيس المصري من قلب قاعدة براني العسكرية أن تدخلنا بات ممكنا وشرعيا، يقوم الجيش الآن بتفيذ مناورة (حسم-2020) العسكرية".

المصدر: RT