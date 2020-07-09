وسائل إعلام: الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى لـ"حسم 2020"، وذلك ردا على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط.

القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة "حسم 2020 " على الاتجاه الإستراتيجي الغربي pic.twitter.com/XeCGBZ9XzW — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) July 9, 2020

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وقالت قناة "القاهرة والناس" المصرية في تدوينة لها على موقع "تويتر"، إن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة "حسم 2020 " على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، وهذا يعني أن المناورات قرب حدود تركيا.

وتأتي المناورات العسكرية المصرية بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلاح البحرية التركي أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم "نافتيكس"، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي "بربروس" و"ترجوت رئيس" و" تشاكا باي".

وكشفت وسائل إعلام تركية أن هذه المناورات ستجرى قريبا، وهي بمثابة تدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط، علاوة على ما وصف بالتوترات المتصاعدة التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة.

وتشتعل الأزمة في ليبيا خاصة بعدما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاهزية القوات المسلحة المصرية للقتال وصار أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مؤكدا أن سرت والجفرة خط أحمر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT