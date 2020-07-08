تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية!

في خطوة لافتة من حيث التوقيت والمكان، أعلنت القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلاح البحرية التركي أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم "نافتيكس"، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي "بربروس" و"ترجوت رئيس" و" تشاكا باي".

وكشفت وسائل إعلام تركية أن هذه المناورات ستجرى قريبا، وهي بمثابة تدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط، علاوة على ما وصف بالتوترات المتصاعدة التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor.https://t.co/cXr98Wrs2Q — Yeni Şafak (@yenisafak) July 7, 2020

وأفيد بأن المناورات البحرية التركية ستجري في المياه الدولية بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، كي تثبت "تركيا قدرتها على السيطرة على المنطقة جوا وبحرا".

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد أيام معدودة من زيارة قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أوزبال إلى العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب وزير الدفاع خلوصى آكار.

المصدر: يني شفق