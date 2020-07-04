موسكو تسجل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل 24 وفاة جديدة جراء الفيروس في العاصمة الروسية يوم السبت، مقابل 25 وفاة الجمعة.

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وبلغ إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء انتشار الوباء 3953 شخصا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا بلغ 674 ألفا و515 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 10027 شخصا حتى ظهر السبت 4 يوليو، بينما تعافى نحو 447 ألف شخص من الفيروس.

المصدر: نوفوستي