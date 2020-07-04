روسيا تسجل 6632 إصابة و168 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم السبت 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا عن 6718 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 674515، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10027 مع تسجيل 168 حالة جديدة خلال يوم.

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جاءت هذه الأرقام في بيان صدر صباح اليوم عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 8968 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع المتعافين من كوفيد-19 في البلاد 446879 شخصا.

وحسب البيان، فإن 29,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

يتبع..