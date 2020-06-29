الكرملين: لا علم لنا بمصدر المعلومات حول ارتفاع مستوى الإشعاع في شمال أوروبا

أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن نظام مراقبة السلامة الإشعاعية في روسيا، الذي يعتبر مثاليا، لم يصدر عنه بلاغ بأي حادث يمكن أن يسفر عن زيادة مستوى الإشعاع في البلاد.

تصريح بيسكوف جاء اليوم الاثنين بعد أن ذكر بعض وسائل الإعلام أواخر الأسبوع الماضي، أن سلطات السلامة النووية والإشعاعية في السويد والنرويج وفنلندا سجلت في أوائل يونيو زيادة طفيفة في نسبة تركيز النظائر المشعة، التي توصف بأن منشأها يعود للمفاعلات النووية، فوق أراضي شمال أوروبا.

ونقلت تقارير عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، زعمه أن هذه النظائر المشعة جاءت من جهة روسيا، وأن سبب انبعاثها قد يكون تسرب من خلية وقود في مفاعل إحدى المحطات الكهروذرية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "كما تعلمون، لدينا نظام عصري مثالي تماما لمراقبة السلامة الإشعاعية، ولم يصدر (عنه) تنبيه بأي حادث وحالة تهديد، لذلك لا نعرف مصدر تلك التقارير التي تحدث عنها أخصائيون من هولندا".

المصدر: "نوفوستي"