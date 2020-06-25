موسكو تسجل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 25 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 12 حالة وفاة تم رصدها أمس الأربعاء.

إقرأ المزيد

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص إيجابية خاصة بالعدوى.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3694 شخصا، بعد أن كانت 3669 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع كبير لمؤشر الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 22 يونيو 26 حالة، وفي 23 يونيو 14، وفي 24 يونيو 12.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 217791 إصابة مؤكدة، بينها 142194 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الخميس، 613994 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8605 وفيات و375164 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو، وفتح المطاعم والمقاهي والقاعات الرياضية بدءا من 23 يونيو.

المصدر: RT