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روسيا.. شفاء 5626 عسكريا من كورونا

أخبار روسيا

روسيا.. شفاء 5626 عسكريا من كورونا
Sputnik SERGEI PIVOVAROV
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في صفوف الجيش إلى 5626 فردا.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم السبت، أن هناك 1514 عسكريا مصابا بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الروسية حتى اليوم.

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وتم كذلك تسجيل إصابة 252 عسكريا وطالبا في الكليات العسكرية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 243 شخصا من الكوادر المدنية في وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى تعافي 148 عسكريا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5626 شخصا.

المصدر: إنترفاكس

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