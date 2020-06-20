الدفاع الروسية تكشف عن حالة المتطوعين في اختبار لقاح ضد كورونا

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن حالة المتطوعين الذين يشاركون في اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوزارة في بيان لها عن الطبيب في مستشفى بوردينكو العسكري، أوليغ تشيخلايف، قوله إن الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم الخميس الماضي باللقاح لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة، مشيرا إلى أنهم في حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أي أعراض غير مرغوب فيها.

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ولفت الطبيب إلى أن المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم، مضيفا أن المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو.

وأكد الطبيب أنه بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ألكسندر غينتسبورغ، مدير معهد "غاماليا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة (الذي يتعاون مع وزارة الدفاع في تطوير اللقاح)، أن إنتاج اللقاح قد يبدأ في الخريف القادم.

المصدر: RT