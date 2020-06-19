المرحلة الأولى من دراسة المناعة تجاه كوفيد-19 تبدأ في روسيا

ستبدأ في يونيو المرحلة الأولى من دراسة كبيرة متكاملة عن مناعة سكان روسيا تجاه مرض كوفيد-19، وسيشارك فيها البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد من 22 منطقة في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين"روس بوتريبنادزور": "يقترح في الدراسة، وعن طريق أخذ العينات العشوائية، مشاركة الأطفال من عام واحد إلى 17 عاما ضمنا، وكذلك البالغين من ست فئات عمرية 18-29 سنة، و 30-39 سنة، و40-49 سنة، و50-59 سنة، و60-69 سنة، وكذلك 70 سنة وأكبر من ذلك".

ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار البروتوكول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. وبالنسبة للبحوث المختبرية، سيتم استخدام منظومة الاختبار- طريقة تحليل انزيم المقايسة المناعية، لتحديد الأجسام المضادة IgG تجاه فيروس SARS-CoV-2 ، التي ينتجها المركز العلمي للميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية في "روس بوتريبنادزور".

وأضاف البيان: "تعتبر الحصانة الجماعية للسكان، عاملا مقيدا في مجال انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعتبر المراقبة المصلية بهدف دراسة مناعة السكان ضد فيروس كورونا المستجد، خلال ظروف جائحة كوفيد-19 ، من العناصر الضرورية للمراقبة الوبائية، لأن مقاومة هذا المرض تحددها حالة مناعة السكان".

المصدر: إنترفاكس