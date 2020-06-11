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تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أخبار روسيا

تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا في موسكو
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3138 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

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وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض، حيث تم تسجيل 56 وفاة يوم الثلاثاء و59 وفاة الاثنين الماضي.

وكانت سلطات موسكو قد بدأت في 9 من يونيو الجاري برفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 493 ألف شخص، 199 ألفا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 6358 حالة حتى ظهر الأربعاء 10 يونيو، بينما تعافى نحو 253 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

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