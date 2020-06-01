الناتو "منفتح" على الحوار مع روسيا ويدعو لـ"الشفافية"

أكد حلف الناتو "انفتاحه" على الحوار مع روسيا للتخفيف من حدة التوترات، داعيا موسكو لـ"الشفافية".

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "الناتو لا يزال منفتحا على الحوار مع روسيا للتخفيف من المخاطر العسكرية وزيادة الشفافية، ولذلك اقترحنا في فبراير الماضي على الجانب الروسي عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو".

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وأضافت أن "روسيا لم تبد اهتمامها بهذا الاجتماع"، حسب قولها.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قد دعت حلف الناتو اليوم الاثنين "لخفض التوترات في أوروبا" على خلفية تزايد النشاط العسكري للتكتل بالقرب من الحدود الروسية.

وتضمنت مقترحات موسكو التخلي عن مناورات عسكرية كبرى بالقرب من الحدود من الطرفين، والاتفاق على المسافات القصوى للتقارب بين السفن والطائرات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة إرسال الإشارات أثناء تحليقات الطيران فوق بحر البلطيق.

المصدر: نوفوستي