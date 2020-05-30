تحديد هوية المسلحين اللذين تمت تصفيتهما في إنغوشيا جنوبي روسيا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أنه تم تحديد هويات المسلحين اللذين جرى تصفيتهما في إنغوشيا قبل أن يتمكنا من تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، التي خططا لها في المنطقة.

وفي يوم السبت، تلقت الهيئات الأمنية في جمهورية إنغوشيا الروسية، معلومات عن وجود مجموعة من المجرمين المسلحين في أحد المباني غير السكنية، في إحدى ضواحي مدينة سونجا. وعند الطلب من المسلحين تسليم أنفسهم، ردوا بإطلاق النار، فتمت تصفيتهم.

وذكرت اللجنة، أنه "تم العثور على جثتي المسلحين، وكذلك على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، في موقع الاشتباك".

وشددت اللجنة، على عدم وقوع خسائر أو إصابات بين رجال الأمن والمدنيين.

المصدر: نوفوستي