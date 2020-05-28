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واشنطن: الشحنة الثانية من أجهزة التنفس إلى روسيا الأسبوع القادم

أخبار روسيا

واشنطن: الشحنة الثانية من أجهزة التنفس إلى روسيا الأسبوع القادم
Sputnik VALERY SHARIFULIN
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أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الشحنة الثانية من أجهزة التنفس الاصطناعي ستكون جاهزة لإرسالها إلى روسيا الأسبوع القادم.

وقال المسؤول في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، إن 150 جهازا يجري إنتاجها في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للإرسال خلال الأسبوع الذي يبدأ في 1 يونيو المقبل.

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هذا، ومن المقرر أن تقدم الولايات المتحدة لروسيا مجانا ما مجموعه 200 جهاز تنفس الاصطناعي، قد تم أرسال الشحنة الأولى منها.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن امتنانه للولايات المتحدة على تقديم المساعدة.

وقبل ذلك أرسلت روسيا مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة لمحاربة فيروس كورونا، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات وغيرها.

المصدر: نوفوستي

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