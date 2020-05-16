روسيا تبحث استكشاف القمر واستخراج موارده وسط تفاقم الخلاف حوله مع الولايات المتحدة

عقد مدير مجموعة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية للحكومة الروسية، دميتري روغوزين، اجتماعا حول استكشاف القمر واستخراج موارده وسط خلافات قوية حول هذا المجال مع الولايات المتحدة.

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وأفادت "روس كوسموس"، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، الذي عقد اليوم الجمعة، بأنه تطرق إلى قضايا الاستكشاف العلمي للقمر وخصوصية الجيولوجيا فيه وإمكانية استخراج موارده والجوانب القانونية لهذه الأنشطة.

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 7 مايو، مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء وخاصة القمر، ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بحفز المؤسسات الخاصة على العمل في هذا المجال.

وكشفت وكالة "رويتر" أن البيت الأبيض يعد مشروع اتفاق دولي جديد لاستخراج الموارد في القمر يشمل الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي والإمارات ويستثني روسيا.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب بوضع "خطط عدوانية للاستيلاء" على المجال الفضائي والأجرام السماوية الأخرى، فيما قارنها روغوزين مع عمليات غزو أفغانستان والعراق.

وتمهد وكالة "ناسا" الأمريكية المجال لنقاش عالمي حول "المبادئ الأساسية التي ستحكم سبل إقامة وعمل الإنسان على سطح القمر" وذلك بنشر القواعد الأساسية لمعاهدة دولية لاستكشاف الكوكب تحت اسم "اتفاقات أرتميس.

المصدر: وكالات