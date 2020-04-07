روسيا تتهم الولايات المتحدة بوضع "خطط عدوانية للاستيلاء على الفضاء وكواكب أخرى"

اتهمت روسيا الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب، بوضع "خطط عدوانية للاستيلاء" على المجال الفضائي وكواكب أخرى.

إقرأ المزيد

وأشارت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن ترامب وقع أمس الاثنين مرسوما يدعم استكشاف القمر والأجسام الفضائية الأخرى بأهداف تجارية وينص على معارضة الإدارة الأمريكية لكل محاولات اعتبار المجال الفضائي ملكا عاما للبشرية.

وقال نائب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية للتعاون الدولي، سيرغي سافيلييف، في البيان: "محاولات المصادرة على المجال الفضائي والخطط العدوانية الخاصة بالاستيلاء العملي على أراضي كواكب أخرى لا تحث الدول على أي تعاون مثمر".

وتابع سافيلييف: "لقد شهد التاريخ أمثلة لقرارات بعض الدول ببدء الاستيلاء على الأراضي في مصلحتها، والكل يتذكر ماذا نتج عن ذلك".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على مرسوم ترامب: "أي نوع من محاولة خصخصة الفضاء بشكل أو بآخر لن يكون مقبولا".

وقد وقع الرئيس الأمريكي مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بحفز المؤسسات الخاصة على العمل في هذا المجال.

وقال ترامب في المرسوم: "يمثل الفضاء من وجهتي النظر القانونية والعملية مجالا فريدا من نوعه لأنشطة الإنسان، والولايات المتحدة لا تنظر فيه باعتباره ملكا عاما للبشرية".

وفي هذا السياق وجه ترامب لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بـ"معارضة أي محاولة من قبل أي دولة أخرى أو منظمة دولية للنظر في اتفاق الأنشطة في القمر والأجسام الفضائية الأخرى باعتباره وثيقة تعكس القانون الدولي العادي".

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أدنى مستوى لها في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن التعاون في مجال الفضاء استمر رغم مجموعة من الخلافات الواسعة، بدءا من سلسلة أزمات دولية ووصولا إلى الاتهامات بتدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

المصدر: RT + وكالات