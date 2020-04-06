ترامب يوقع مرسوما حول استكشاف موارد الفضاء باعتبارها "ليست ملكا بشريا عاما"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بحفز المؤسسات الخاصة على العمل في هذا المجال.

وقال ترامب في الوثيقة، التي نشرها البيت الأبيض: "يجب أن يكون لدى الأمريكيين الحق في تنفيذ الدراسات التجارية والاستخراج والاستخدام للموارد في الفضاء وفقا للقوانين ذات الصلة قابلة لتطبيقها".

وأضاف ترامب: "يمثل الفضاء من وجهتي النظر القانونية والعملية مجالا فريدا من نوعه لأنشطة الإنسان، والولايات المتحدة لا تنظر فيه باعتباره ملكا عاما للبشرية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "يجب بالتالي أن تتمثل سياسة الولايات المتحدة في حفز الدعم الدولي للاستكشاف والاستخدام للموارد في الفضاء من قبل القطاعين العام والخاص".

وشدد في هذا السياق على أن الولايات المتحدة لا تعترف باتفاق الأنشطة في القمر والأجسام الفضائية الأخرى، الذي تم تبنيه في ديسمبر عام 1979 بموجب قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق وجه ترامب لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بـ"معارضة أي محاولة من قبل أي دولة أخرى أو منظمة دولية للنظر في اتفاق الأنشطة في القمر والأجسام الفضائية الأخرى باعتباره وثيقة تعكس القانون الدولي العادي".

ويأتي هذا المرسوم في ظل إطلاق الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، عام 2019، برنامجا جديدا لاستكشاف القمر ينص على تنفيذ عملية هبوط فريق رواد عليه عام 2024 وإرسال رواد إلى المريخ في أواسط الثلاثينيات من القرن الحالي.

المصدر: RT + وكالات