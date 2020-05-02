طبيب روسي: من المؤلم مشاهدة شباب يصارعون الموت ولا حيلة لهم أمام كورونا

على عكس التصور الشائع الذي يرى أن فيروس كورونا يمثل خطرا على كبار السن أكثر من فئة الشباب، روى رئيس مستشفى "سباسوكوكوتسك" بموسكو، قصصا حزينة عن شباب باتوا يصارعون الموت بلا حيلة.

وقال مدير المستشفى، أليكسي باغونين، في حديث لـ"صحيفة روسيا": "من المحزن والمبكي مشاهدة شباب يرقدون في المستشفى وأصبحوا يصارعون الموت ولا حيلة لهم بعد إصابتهم بالفيروس".

وأضاف باغونين أن أولئك الذين يتجاهلون خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ويقارنونه بالأنفلونزا العادية، يتعين عليهم النظر إلى المرضى المصابين وإلى حالتهم الحرجة.

وحث المواطنين على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، مضيفا أنه يتعين على الجميع التسلح بالصبر واحترام إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الروسية أمس الجمعة، تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اصطحاب الأطفال إلى الأماكن العامة حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالعدوى.

هذا وسجلت روسيا أمس الجمعة حصيلة يومية قياسية في اعداد المصابين بفيروس كورونا بلغت 7933 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الكلي للمصابين بروسيا منذ تفشي الفيروس إلى 114431 مصابا.

المصدر: نوفوستي