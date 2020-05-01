روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في حصيلة الإصابات بكورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي بتسجيل السلطات الصحية 7933 إصابة جديدة بالوباء.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد أصبح بذلك 114431 حالة.

كما سجلت السلطات الروسية خلال اليوم الأخير 96 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1169 شخصا.

يتبع..