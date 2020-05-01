الصحة الروسية: ارتفاع في عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا مؤخرا

سجلت وزارة الصحة الروسية مؤخرا، ارتفاعا في عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اصطحاب الأطفال إلى الأماكن العامة التي يمكن أن يتعرضوا فيها للعدوى.

وقال المركز الصحفي في الوزارة: "على الرغم من أن الأطفال لا يمرضون في كثير من الأحيان مثل البالغين، إلا أن هذا الفيروس يشكل خطرا عليهم".

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ووفقا لبيانات وزارة الصحة، يوجد 11 إصابة لأطفال بفيروس كورونا في حالة خطيرة، كما تم تسجيل حالتي وفاة لطفلين جراء الفيروس.

وشهدت حصيلة الإصابات في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت السلطات الصحية 7933 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114431 حالة، كما تم تسجيل 96 حالة وفاة وترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 1169 شخصا.

المصدر: نوفوستي