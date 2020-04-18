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الصحة الإيرانية: 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يصل إلى 5031

بوتين يأمر وزارة الدفاع بالاستعداد لاستخدام وسائل الجيش في مواجهة كورونا

أخبار روسيا

بوتين يأمر وزارة الدفاع بالاستعداد لاستخدام وسائل الجيش في مواجهة كورونا
Sputnik Alexei Nikolsky
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف على تدريبات عسكرية - صورة أرشيفية
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أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزارة الدفاع، اليوم السبت، بإعداد خطة بشأن إمكانية استخدام ما لدى القوات المسلحة الروسية من وسائل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأمر بوتين وزارة الدفاع، حسب موقع الكرملين، بإعداد حزمة اقتراحات حتى 22 أبريل الجاري بشأن إمكانية إشراك القوات والوسائل الخاصة التابعة للجيش الروسي في مكافحة العدوى.

إلى ذلك، أصدر بوتين أمرا آخر أوعز فيه للحكومة الروسية بضمان إعداد توقعات قصيرة المدى بشأن عدد المواطنين الذين قد أصيبوا بالفيروس، وتسليم تقارير يومية خاصة بهذا الشأن إليه.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 313 وفاة و36793 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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