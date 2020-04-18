بوتين يأمر وزارة الدفاع بالاستعداد لاستخدام وسائل الجيش في مواجهة كورونا

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزارة الدفاع، اليوم السبت، بإعداد خطة بشأن إمكانية استخدام ما لدى القوات المسلحة الروسية من وسائل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأمر بوتين وزارة الدفاع، حسب موقع الكرملين، بإعداد حزمة اقتراحات حتى 22 أبريل الجاري بشأن إمكانية إشراك القوات والوسائل الخاصة التابعة للجيش الروسي في مكافحة العدوى.

إلى ذلك، أصدر بوتين أمرا آخر أوعز فيه للحكومة الروسية بضمان إعداد توقعات قصيرة المدى بشأن عدد المواطنين الذين قد أصيبوا بالفيروس، وتسليم تقارير يومية خاصة بهذا الشأن إليه.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 313 وفاة و36793 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي