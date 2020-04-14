عدد وفيات كورونا في موسكو يتجاوز الـ100

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 11 مصابا بالفيروس في موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة الروسية إلى 106 أشخاص.

وأشار المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 48 و86 سنة، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض أخرى بالإضافة إلى الالتهاب الرئوي بسبب فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

يذكر أن سلطات موسكو ومقاطعتها فرضت قيودا على تنقل السكان حتى 1 مايو المقبل ضمن إجراءات منع انتشار الفيروس.

وحسب البيانات التي تم نشرها المركز الثلاثاء، فإن عدد المصابين بالفيروس في روسيا بلغ 21102، أكثر من 13 ألفا منهم في موسكو، فيما توفي 170 شخصا في عموم روسيا.

المصدر: نوفوستي