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سلطات موسكو تكشف عن عدد مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج في المنازل

أخبار روسيا

سلطات موسكو تكشف عن عدد مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج في المنازل
Sputnik Vladimir Astapkovich
ليلة من ليالي العزل الذاتي في موسكو
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كشفت أنستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو، أن نحو 7 آلاف من المصابين بفيروس كورونا في المدينة يتلقون العلاج في المنازل.

وقالت راكوفا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "تعمل موسكو منذ ثلاثة أسابيع بنظام يسمح بموجبه للحالات الطفيفة بأن يخضعوا للعلاج في المنزل، ويبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 آلاف حاليا".

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وأضافت: "خلال الفترة الماضية، تعافى حوالي 500 شخص بالكامل جراء العلاج في المنزل، في حين يبقى عدد حالات التدهور لدى المرضى من هذه الفئة ضئيلا للغاية".

وذكرت المسؤولة أن الخاضعين للعلاج في المنزل يتمتعون بإمكانية الحصول على استشارات طبية مرئية.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في موسكو أكثر من 13 ألفا، وأعلنت سلطات المدينة اليوم عن تحويل 21 مستشفى في غضون 10 أيام لاستقبال مرضى كورونا، على أن يتوفر فيها 21 ألف سرير على الأقل.

المصدر: وكالات

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