عمدة موسكو: فرض نظام بتصاريح في المدينة لدعم العزل الصحي

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا.

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وفي حديث لقناة TVC التلفزيونية الروسية، قال سوبيانين، اليوم الجمعة: "بالطبع، يحمل نظام النتقل والمرور بالتصاريح في المدينة معه تقييدات وتضييقات إضافية لا محالة. لكن هذا الإجراء لا بديل عنه والحديث يدور حول سلامة الأعداد الهائلة من المواطنين وصحتهم، لا سيما ونحن نرى أن الجميع لا يلتزم للأسف بالتقييدات المفروضة".

وتابع عمدة العاصمة الروسية: "الأسبوع المقبل، سنبدأ في فرض نظام التصاريح بصورة تدريجية، إذ سيطبَّق هذا النظام في المرحلة الأولى على الذاهبين لأماكن العمل، أما في المرحلة الثانية فسيشمل تحركات أخرى، وإذا استدعت الضرورة فسيتم فرضه أيضا على التنقلات داخل المنطقة الواحدة".

المصدر: نوفوستي