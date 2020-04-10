لأول مرة.. عدد المصابين بكورونا في موسكو خلال يوم يتجاوز الـ1000 شخص

أكدت السلطات الروسية، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة موسكو تجاوز لأول مرة الألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن 1124 إصابة جديدة سجلت في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 182 حالة أخرى في مقاطعتها.

وعززت موسكو بذلك صدارتها في قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 7822 من أصل 11917 إصابة و50 من أصل 94 وفاة سجلت في روسيا.

يتبع..