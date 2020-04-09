روسيا: أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك اليوم الخميس، أن اختبارات فيروس كورونا التي أجريت حتى الآن في البلاد تجاوزت المليون.

إقرأ المزيد

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

وحسب بيانات الأربعاء، فإن حصيلة المصابين بكورونا في روسيا بلغت 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63.

المصدر: وكالات