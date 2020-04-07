روسيا.. 185 ألف شخص تحت المراقبة للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك أن 185 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، كما تم فحص أكثر من 795 ألف شخص في روسيا حتى الآن.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة: " تم إجراء اكثر من 795 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ويخضع الآن 185 ألف شخص للمراقبة الطبية"​​​.

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هذا ورصدت الحكومة الروسية نحو 1.4 تريليون روبل (حوالي 18 مليار دولار) لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

فيما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أمس الاثنين، عن إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا، أظهر نتائج جيدة في علاج المرض بالصين، إلى أسواق روسيا في الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات