قديروف: إصابة شخص واحد بكورونا في الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص في الجمهورية.

وكتب قديروف على صفحته في تطبيق "تلغرام": "جرى التأكيد بصورة رسمية على حالة إصابة شخص واحد بفيروس كورونا".

وأوضح رئيس الجمهورية أن الشخص المصاب دخل أراضي الشيشان قادما من خارج روسيا، مشيرا إلى أن التدابير تتخذ حاليا لتحديد دائرة الأشخاص الذين ربما يكونوا قد احتكوا به.

وذكر قديروف أن معظم المشاكل المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في الشيشان تأتي من الأشخاص الذين عادوا إلى الجمهورية من الخارج دون أن يبلغوا السلطات الطبية والصحية المحلية بذلك.

وأشار رئيس الشيشان إلى أن سلطات الجمهورية، "بالتعاون مع رجال الدين"، اتخذت "جملة التدابير التي أوصى المركز الفدرالي باتخاذها" لمواجهة العدوى.

وفي وقت سابق من الاثنين، أفاد قديروف بأن أكثر من 360 شخصا يلتزمون بالحجر الصحي في الشيشان على خلفية تفشي كورونا، وأن من بينهم ثلاثة مواطنين يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

المصدر: إنترفاكس