الكرملين: بوتين سيشارك في قمة "G20" العاجلة عبر جسر فيديو بشأن مكافحة فيروس كورونا

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك عبر جسر فيديو، في القمة العاجلة لدول "G20" يوم 26 مارس، لبحث الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.

وقال الكرملين، في بيان مقتضب أصدره اليوم الثلاثاء، إن بوتين "سيشارك يوم 26 مارس في القمة العاجلة لمجموعة الدول الـ20 الكبار، التي ستنعقد في إطار مؤتمر عبر جسر فيديو".

وأوضحت الرئاسة الروسية أن القمة ستتركز على "مكافحة جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".

وسبق أن دعت السعودية، المسؤولة حاليا عن الفعاليات الجارية في إطار عمل "G20"، إلى عقد قمة استثنائية للمجموعة لمناقشة الجهود الرامية إلى مكافحة هذا الوباء.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

المصدر: RT