الأسطول الشمالي الروسي يختبر إطلاق صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية من على متن غواصات

تعتزم غواصات الأسطول الشمالي الروسي تنفيذ عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية من تحت المياه، وفق ما أفاد قائد الأسطول، ألكسندر مويسييف.

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وفي مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا (النجم الأحمر) التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قال مويسييف: "تشارك طواقم غواصات الأسطول الشمالي بانتظام في تجارب منظومات جديدة من الأسلحة. وفي الأفق القريب ستبدأ غواصاتنا في إجراء تجارب للسلاح فرط الصوتي، وهي مهام قد أسندت إلينا".

ووردت سابقا تقارير بأن ثمة خططا لتجربة صاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي الذي تم تصميمه في روسيا.

وفي 2 ديسمبر الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تعزيز قدرات القوات البحرية الروسية تعتمد، إلى حد كبير، على دخول فرقاطات وغواصات مجهزة لاستخدام صواريخ "تسيركون" الخدمة في الأسطول الحربي.

وفي فبراير العام 2019، أشار بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفدرالية، إلى أنه سيمكن لصاروخ "تسيركون" إصابة الأهداف الواقعة على الأرض وفوق سطح الماء على مسافة تجاوز ألف كيلومتر وبسرعة تناهز 9 أضعاف سرعة الصوت.

المصدر: إنترفاكس