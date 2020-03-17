تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير على مدار اليوم طلبا لرد بلاء كورونا

أعلن مجلس المفتين في روسيا اليوم الثلاثاء، بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير (مسجد موسكو الجامع) طلبا من الله لمنع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مجلس المفتين في بيان عنه: "اعتبارا من 17 مارس، وبمباركة سماحة المفتي رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، بدأت في مسجد موسكو الكبير تلاوة آيات من القرآن الكريم على مدار الساعة​​​".

وأضاف البيان: "في هذه الأيام تهدف تلاوة القرآن لتكون شكلا من أشكال مناشدتنا الله سبحانه وتعالى درء خطر تفشي فيروس كورونا في العالم بأسره".

يجري مسجد موسكو الكبير بثا مباشرا لتلاوة القرآن عبر موقعها الإلكتروني على هذا الرابط.

وبلغت حصيلة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع "وباء عالميا"، أكثر من 180 ألف إصابة و7,5 ألف وفاة عبر العالم حتى الآن، فيما لامس إجمالي الإصابات في روسيا 100 شخص.

المصدر: "سبوتنيك"