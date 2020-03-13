الكرملين: بوتين لا يريد لأحد أن يقدسه

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرفض تقديسه، ولا يوافق على سياسة "عبادة الفرد" فيما يتعلق به شخصيا.

جاء ذلك في حديث بيسكوف للصحفيين، حيث قال: "عبادة شخص فلاديمير بوتين هو أمر لا يوافق عليه بوتين شخصيا بشكل قاطع. وقد أعلن موقفه بهذا الصدد بكل وضوح".

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وكان بيسكوف قد صرح، في يناير الماضي، بأن الرئيس الروسي لا يحبذ إطلاق اسمه على أي منشأة أو مؤسسة أو شارع أو ضاحية أو مدينة وغيرها، وذلك إجابة عن سؤال حول ملامح ظهور "عبادة الفرد" لإطلاق شارع كبير في العاصمة الشيشانية "غروزني" باسم بوتين، ومخطط لتسمية مركز لرياضة الجودو باسمه هناك.

ويعود مصطلح "عبادة الفرد" لتعبير الزعيم السوفيتي الراحل، نيكيتا خروشوف، الذي أطلقه على "عبادة ستالين"، واستخدم المصطلح لإدانة الستالينية والدعاية لما كان يسمى بـ "والد الشعب"، ثم انتشر المصطلح ليشمل النظم الشمولية والشيوعية على اختلافها، وأطلق على نيقولاي تشاوتشيسكو في رومانيا، وماو تسي تونغ في الصين.

المصدر: RT