بوتين يكشف عن تعرضه للغش والخداع في المتاجر خلال الحقبة السوفيتية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعرضه للغش والخداع في المحلات التجارية خلال الحقبة السوفيتية، لكن ذلك لم يدفعه لتفجير فضيحة والدخول في عراك.

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وقال في مقابلة مع وكالة "تاس" نشرت اليوم: "ما الذي كان يمكن فعله هناك في العصر السوفيتي؟ خدعوا وغشوا وذهبوا.(...) وبدون تفجير فضيحة، يكون هذا أفضل لك وأكثر حفظا لنفسك".

لكن الرئيس الروسي روى أن هذا حدث أحيانا وبشكل غير منتظم.

واعتبر بوتين أن الوجدان الشعبي الروسي، ينظر إلى التجار على أنهم محتالون وغشاشون. ووفقا له، هو نفسه جزء من الشعب ويشترك معه في هذا التصور.

وفي نوفمبر من العام الماضي، علق بوتين على انهيار الاتحاد السوفيتي قائلا، إن السبب في ذلك كان السياسات الاقتصادية غير الفعالة. وأكد أن هذا الانهيار لا يرجع إلى نمو المشاعر القومية في دول البلطيق.

المصدر: "تاس"