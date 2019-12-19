 
مباشر
عاجل
بوتين: نحن على تواصل مع السراج وحفتر في ليبيا

بوتين: مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية

مال وأعمال

بوتين: مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية
Sputnik Sergei Guneev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxb2

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا المعاصرة لا تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي، بل تمكنت من إنشاء بنية اقتصادية وصناعية قوية خلال العقدين الأخيرين.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس في موسكو: "مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية.. وحققنا الكثير في الفترة ما بعد السوفيتية "، مشيرا إلى أن 75٪ من الطاقات في الصناعات التحويلية تم إنشاؤها منذ العام 2000.

وذكر في هذا الصدد أنه تم بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار وازداد طول الطرق الفدرالية من 39 إلى 80 ألف كيلومتر خلال العقدين الأخيرين، إضافة إلى بناء العديد من المجمعات في قطاع الغاز والطاقة.

إقرأ المزيد
بوتين يعقد مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي
بوتين يعقد مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي

وأشار بوتين إلى أنه في قطاع الزراعة كان الاتحاد السوفيتي يستورد القمح، بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا.

مع ذلك قال بوتين إنه "يجب علينا أن نفتخر بما تم إنجازه في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء".

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعقد مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي