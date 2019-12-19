بوتين: مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا المعاصرة لا تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي، بل تمكنت من إنشاء بنية اقتصادية وصناعية قوية خلال العقدين الأخيرين.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس في موسكو: "مخطئ من يعتقد أن روسيا ما زالت تعيش على تركة الاتحاد السوفيتي الاقتصادية.. وحققنا الكثير في الفترة ما بعد السوفيتية "، مشيرا إلى أن 75٪ من الطاقات في الصناعات التحويلية تم إنشاؤها منذ العام 2000.

وذكر في هذا الصدد أنه تم بناء 3 مطارات جديدة و12 محطة قطار وازداد طول الطرق الفدرالية من 39 إلى 80 ألف كيلومتر خلال العقدين الأخيرين، إضافة إلى بناء العديد من المجمعات في قطاع الغاز والطاقة.

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وأشار بوتين إلى أنه في قطاع الزراعة كان الاتحاد السوفيتي يستورد القمح، بينما أصبحت روسيا تصدره بكمية أكبر من الولايات المتحدة وكندا.

مع ذلك قال بوتين إنه "يجب علينا أن نفتخر بما تم إنجازه في الاتحاد السوفيتي بما في ذلك النصر في الحرب الوطنية العظمى والوصول إلى الفضاء".

المصدر:RT