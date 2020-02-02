روسيا تعلق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب "كورونا"

قررت روسيا، اليوم الأحد، تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من غد الاثنين بسبب انتشار فيروس "كورونا"، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هناك.

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية "إر جي دي" في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا القرار سار حتى إشعار آخر، ويهدف إلى "منع وصول عدوى فيروس كورونا الجديد إلى أراضي روسيا".

ويخص القرار قطارات الركاب التالية: القطاع رقم 3/4 بكين - موسكو التابع لسكك الحديد الصينية، والقطار رقم 320/20-19/319 الذي يتبع مسار مدينة تشيتا (روسيا) - مدينة زابايكالسك (روسيا) - بكين، إضافة إلى العربات التي تدخل ضمن القطارات موسكو - بكين رقم 2/1 ورقم 320/319 ورقم 20/19.

يتبع..