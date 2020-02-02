كورونا.. طائرات وزارة الدفاع الروسية في انتظار أوامر الإقلاع إلى الصين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المجموعة الجوية التابعة لها والمخصصة لإجلاء المواطنين الروس عن الصين، جاهزة في انتظار الأوامر للإقلاع من مطارها شرقي البلاد قاصدة الصين.

وذكرت الوزارة، أنه تم تخصيص 5 طائرات نقل عسكري تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، لإجلاء المواطنين الروس العاجل إلى روسيا.

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في وقت سابق من يوم السبت أعلنت السفارة الروسية في الصين، أنها تستعد لإجلاء المواطنين الروس عن مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، حيث تم تسجيل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس 2019-nCoV

المصدر: وزارة الدفاع الروسية