بوتين يجدد كادر الكرملين.. من هما مساعدا بوتين الجديدان؟

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة قرارات، اليوم الجمعة، تتعلق بتعيين وزراء سابقين في مناصب هامة في الكرملين، ومن المقرر نشر معلومات حول اعتمادهم في موعد أقصاه 27 يناير.

إقرأ المزيد

ووفقا للمعلومات الواردة فقد تم اختيار وزير الثقافة السابق فلاديمير مدينسكي، ووزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين كمساعدين للرئيس.

بالإضافة إلى ذلك، وقع الرئيس الروسي مرسوما بزيادة عدد نواب رؤساء إدارة الكرملين إلى ثلاثة، وهذا يعني إضافة نائب واحد جديد، حيث انضم نائب رئيس الوزراء السابق دميتري كوزاك إلى فلاديمير أوستروفينكو وماغوميدوسلام ماغوميدوف.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سيتم نشر معلومات حول أوراق اعتمادهم في موعد لا يتجاوز الاثنين 27 يناير.

من هما مساعدا الرئيس:

المساعد الأول هو وزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين، حيث ترأس وزارة التنمية الاقتصادية في الفترة من 30 نوفمبر 2016 إلى 21 يناير 2020، ليحل محل أليكسي أولوكاييف الذي تم فصله "بسبب فقدان الثقة".

كما تم تعيين مساعد آخر للرئيس هو وزير الثقافة السابق فلاديمير ميدنسكي، حيث ترأس وزارة الثقافة لمدة ثماني سنوات تقريبا، من مايو 2012 إلى 21 يناير 2020.

نواب رؤساء إدارة الكرملين

بموجب مرسوم آخر، قام فلاديمير بوتين بتعديل اللوائح المتعلقة بإدارة الكرملين، فقد زاد عدد نواب رؤساء إدارة رئيس الدولة من اثنين إلى ثلاثة، حيث انضم دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء السابق الذي كان مسؤولا عن مجمع الوقود والطاقة في حكومة دميتري مدفيديف إلى النواب المذكورين أعلاه.

في الحقبة السوفيتية كان يعمل كوزاك في مكتب المدعي العام لمدينة لينينغراد، وفي التسعينيات شغل مناصب مختلفة في دار البلدية ومكتب حاكم سان بطرسبورغ. كما تم تعيين كوزاك في مناصب مختلفة في الإدارة الرئاسية والجهاز الحكومي.

منذ عام 2008، تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء الروسي، وتمت إعادة تعيينه في هذا المنصب في عامي 2012 و 2018.

المصدر: RT