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بوتين يرشح المدعي العام الروسي لمنصب مفوض الرئيس في دائرة شمال القوقاز الفدرالية

أخبار روسيا

بوتين يرشح المدعي العام الروسي لمنصب مفوض الرئيس في دائرة شمال القوقاز الفدرالية
Sputnik
الرئيس فلاديمير بوتين مع يوري تشايكا و إيغور كراسنوف
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النائب العام يوري تشايكا، شغل منصب الممثل الرئاسي المفوض في دائرة شمال القوقاز الفدرالية الروسية.

 وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "تلقى تشايكا عرض الرئيس بوتين، لشغل منصب الممثل الرئاسي المفوض بشمال القوقاز"، لافتا إلى أن "الرئيس بوتين لم يوقع بعد مرسوم تكليف تشايكا" بالمنصب المقترح عليه.

وأشار إلى أن الرئيس بوتين، التقى قبل ذلك مع تشايكا وإيغور كراسنوف نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية، الذي رشحه بوتين لشغل منصب المدعي العام.

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قبل ذلك اقترح الرئيس بوتين، على مجلس الاتحاد الروسي إعفاء المدعي العام يوري تشايكا من مهامه، ورشح  كراسنوف خلفا له.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو إنه في حال صادقت لجان المجلس المعنية على ترشيح كراسنوف، سينظر المجلس في جلسة عامة في تعيينه مدعيا عاما يوم الأربعاء 22 يناير.

المصدر: وكالات

 

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