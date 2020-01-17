ميشوستين يعين خلفه

عين رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين نائبه السابق في هيئة الضرائب الفدرالية دانيال إيغوروف رئيسا للهيئة، التي كان ميشوستين يرأسها قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.

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ولم يحدث ميشوستين بعد تغيرات وزارية في حكومة تسيير الأعمال الحالية، مؤكدا أنه سيعين وزراء جددا خلال الأيام القادمة، فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع قوله إن تركيبة الحكومة الجديدة سيعلن عنها حتى الـ21 من يناير الجاري.

دانيال يغوروف ولد عام 1975 في موسكو وتخرج في 1998 من كلية القانون في "جامعة الصداقة بين الشعوب".

وبدأ مشواره المهني في هيئة الضرائب الروسية عام 2001 حتى عين في مايو 2011 نائبا لرئيس الهيئة.

Sputnik

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف قدم استقالة حكومته على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الأربعاء الماضي، والتي شملت إدخال تعديلات على الدستور، من شأنها أن تحدث تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة الثلاثة.

وفي اليوم التالي، أصدر بوتين مرسوما يقضي بتعيين ميشوستين رئيسا للوزراء، وتكليف سلفه مدفيديف بشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المستحدث.

المصدر: وكالات