الأمن الروسي يتصدى لعملية تهريب سلاح

تمكن رجال هيئة الأمن الفدرالي الروسية بمشاركة الأمن البيلاروسي، من التصدي لنشاط غير قانوني لجماعة إجرامية دولية ضالعة في تهريب الأسلحة والذخيرة من الخارج، فضلا عن بيع المخدرات.

وذكر مصدر في الأمن الروسي، أنه تم في الفترة من 5-6 ديسمبر 2019، في مقاطعتي نوفغورود ولينينغراد، اعتقال منظم هذا النشاط الإجرامي مع ستة أعضاء ناشطين في المجموعة الإجرامية.

ونتيجة لأعمال التحري الميداني، تمت مصادرة رشاش من طراز "ديغتياروف" وبندقية رشاشة من طراز "شباغين" وثلاثة مسدسات من أنواع مختلفة وكذلك حوالي 60 طلقة من مختلف العيارات، وكمية من المواد المخدرة (الأمفيتامين والكوكايين)، و 560 ألف روبل و 17600 دولار.

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وأكد المصدر، أن التحقيق لا يزال مستمرا، للقبض على باقي أفراد العصابة وتحديد مصادر الأسلحة والمخدرات.

المصدر: المكتب الصحفي بجهاز الأمن الفدرالي الروسي