روسيا.. القبض على 7 عناصر من "حزب التحرير" المصنف إرهابيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي توقيف 7 عناصر من "حزب التحرير الإسلامي"، أمس الاثنين، والمصنف منظمة إرهابية، كانوا ينشطون في موسكو وتشيليابينسك.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن العناصر السبعة تم إلقاء القبض عليهم بالتعاون مع وحدات من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنهم مواطنون روس ومن دول من آسيا الوسطى.

وأوضح أنهم كانوا يقومون بنشر فكر المنظمة الإرهابية في الأراضي الروسية وأفكارهم التي تهدف إلى الإطاحة بالسلطة عن طريق القوة.

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي أن هذه المجموعة كانت تجند عناصر آخرين في اجتماعاتها السرية، كما تمت مصادرة أجهزة اتصالات وأجهزة إلكترونية ومعدات أخرى.

هذا وفتحت السلطات المختصة دعوى جنائية ضد المحتجزين.

المصدر: RT