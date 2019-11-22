إنجاز عملية إعادة تسليح القوات البرية الروسية بصواريخ "إسكندر – إم"

انتهت يوم 22 نوفمبرعملية إعادة تسليح القوات البرية الروسية بمنظومات "إسكندر – إم" للصواريخ التكتيكية الهجومية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ناطق باسم وزارة الدفاع قوله إن ميدان "كابوستين يار" التدريبي شهد يوم 22 نوفمبر إقامة مراسم تسليم قيادة تشكيل الصواريخ في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي دفعة أخيرة من منظومات "إسكندر – إم" للصواريخ التكتيكية.

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وأشار الناطق إلى أن ذلك يعني انتهاء عملية إعادة تسليح تشكيلات الصواريخ في القوات البرية الروسية بصواريخ "إسكندر – إم" التكتيكية الحديثة.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في سبتمبر الماضي بنجاح الإطلاق التدريبي لصواريخ "إسكندر – إم" التكتيكية أثناء تدريبات "المركز – 2019" في مقاطعة "اورينبورغ "الروسية.

يذكر أن منظومة صواريخ "إسكندر- إم" تعتبر منظومة مطورة قادرة على تدمير الأهداف على مسافات حتى 500 كيلومتر بدقة في حدود 0.3 متر. وتستطيع هذه المنظومة ذاتية الحركة أن تكون جاهزة لإطلاق الصواريخ خلال 20 دقيقة، ويمكنها استخدام صواريخ مجنحة أو باليستية، قادرة على حمل رؤوس نووية. وتستطيع منظومة صواريخ "إسكندر- إم" العمل في ظروف مناخية صعبة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 50 درجة فوق الصفر و50 درجة تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي