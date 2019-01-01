وزارة الدفاع الروسية: استكمال تسلح القوات البرية بمنظومات "إسكندر إم" في 2019

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خططها لاستكمال عملية تسلح القوات البرية الروسية بمنظومات "إسكندر إم" الحديثة خلال العام 2019.

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وقالت الوزارة إن مصنعا متخصصا في تصنيع "إسكندر إم" سيسلم مجموعة من المنظومات المذكورة لتشكيلة من قوات الصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة تضم أكثر من 50 آلية، بما فيها منصات لإطلاق الصواريخ ومركبات لنقل ونصب الصواريخ، ومركبات خاصة لنقل القادة، وعربات صيانة وغيرها من الآليات.

وصمِّمت منظومة الصواريخ "إسكندر-إم" لتدمير أهداف على مسافات تصل 500 كلم منها، مثل راجمات صواريخ ومضادات للجو ووسائل للدروع الصاروخية، وطائرات ومروحيات في مطارات، ومراكز قيادة ومنشآت للبنية التحتية للعدو.

وبإمكان المنظومة أن تطلق صواريخ باليستية ومجنحة.

وتقدر منظومة "إسكندر إم" على خرق كل أنواع الدفاع المضاد للصواريخ، وتقوم المصانع الحربية الروسية في الوقت الحالي بتطوير هذه المنظومة بهدف رفع فعاليتها القتالية.



المصدر: تاس