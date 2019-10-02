وزارة العمل الروسية تقترح تبسيط حصول ذوي الاختصاصات الطبية الأجانب على الجنسية

اقترحت وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية، توسيع، قائمة المتخصصين الذين يمكنهم الحصول على الجنسية الروسية بمقدار الضعف، وبطريقة مبسطة.

والحديث يدور بشكل رئيسي، عن المتخصصين في مجال الصحة والزراعة.

وتم اليوم، نشر مسودة الأمر الوزاري الخاص بذلك، وتقترح المذكرة التوضيحية المرفقة بها، أن تشمل الإجراءات المبسطة، أصحاب الاختصاصات التالية: أطباء الأطفال، وأطباء الأمراض النفسانية، وأطباء نفسانيين- مختصين في معالجة الإدمان، وأطباء اختصاص عام والأمراض الداخلية، والمختصين في الجراحة، والممرضات، وفنيي المختبرات الطبي، والصيادلة، والأخصائيين بالتصوير الإشعاعي، والمسعفين، والمختصين في طب الأعصاب، وأطباء الأنف والأذن والحنجرة، وأطباء العيون ، وأطباء الأسنان، والمختصين في علاج الرضوض والعظام.

إقرأ المزيد

وتضم القائمة أيضا، المختصين في مجال الزراعة – في مجال الري والسقاية، والثروة الحيوانية، وميكانيك إصلاح المعدات والآلات الزراعية، وسائقي الآليات والمعدات الزراعية، وفي مجال مكافحة الحشرات الضارة.

وتدعو الوزارة كذلك، لتشمل القائمة، المختصين في مجالي التربية والتدريس، وكذلك المختصين في مجال التعدين والتنقيب، وتركيب المعدات الإلكترونية، وفي مجال بناء الماكينات وغيرها.

ويتضمن الإجراء المبسط للحصول على الجنسية الروسية للمهنيين المؤهلين، تقليص مدة النظر في الطلب، والبت فيه في غضون سنة واحدة. وهذه القائمة تضم حاليا 74 مهنة.

المصدر: تاس