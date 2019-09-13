موسكو: منح الطلاب الأجانب الجنسية الروسية بعد التخرج في جامعة حكومية

تعتزم وزارة الداخلية الروسية تبسيط قواعد الحصول على الجنسية الروسية للطلاب الأجانب الدارسين في روسيا.

وباشرت الوزارة بإعداد تعديلات بهذا الشأن تدرج على قانوني "الجنسية الروسية" و"الوضع القانوني للمواطنين الأجانب". وتقضي القوانين السارية حاليا بأنه يجب على خريج جامعة روسية أن يعيش في روسيا ما لا يقل عن 3 أعوام، ثم يحصل أولا على الترخيص بالإقامة المؤقتة، ثم الإقامة الدائمة. وبعد ذلك فقط يحق له أن يقدم طلبا إلى وزارة الداخلية بالحصول على الجنسية الروسية.

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أما التعديلات التي تنوي وزارة الداخلية إدراجها على القانون فتسمح بتقديم طلب بالحصول على الجنسية الروسية مباشرة بعد التخرج في الجامعة أو المعهد الروسيين بشرط أن تكون تلك المؤسسة التعليمية حكومية وليست خاصة.

وهناك شرط آخر ويجب أن يلتزم به أي طالب أجنبي وهو وجود التسجيل الرسمي للإقامة في روسيا.

وأشار ناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى تطبيق سياسة الحكومة الروسية في مجال الهجرة التي تنطلق من حاجة الاقتصاد والعلم الروسيين إلى أخصائيين ذوي كفاءة عالية.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس