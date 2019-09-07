ميركل: تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا إشارة تبعث على أمل كبير

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم السبت بين روسيا وأوكرانيا، إشارة تبعث على الأمل بتجاوز الأزمة في العلاقات بين البلدين.

وقالت ميركل، في بيان صدر عنها بهذا الصدد ونشره المتحدث الرسمي باسم مكتب وزراء ألمانيا، شتيفان زايبرغ: "هذا التبادل للمعتقلين بين روسيا وأوكرانيا يمثل إشارة تبعث على أمل كبير. إنني سعيدة من أجل البحارة الأوكرانيين (المعتقلين عقب حادث مضيق كيرتش) وأوليغ سينتسوف (المخرج المعتقل لإدانته بأنشطة إرهابية)، الذين يمكنهم الآن في نهاية المطاف العودة إلى وطنهم".

وشددت ميركل على أنه "من المجدي مواصلة بذل كل الجهود الممكنة للعمل على تطبيق اتفاقات مينسك"، الخاصة بحل الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية "مستعدة لذلك".

ونتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنجزت موسكو وكييف، السبت، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا.

المصدر: RT