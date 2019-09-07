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الكرملين يرحب بإتمام عملية تبادل المعتقلين مع أوكرانيا

أخبار روسيا

الكرملين يرحب بإتمام عملية تبادل المعتقلين مع أوكرانيا
Sputnik Natalia Seliverstova
الكرملين، موسكو
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رحب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بإتمام عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم السبت: "نعم، تم تبادل المعتقلين. ونرحب به ويسرنا أن المواطنين الروس عادوا إلى وطنهم".

وأكد أيضا أنه يوجد بين المعتقلين العائدين رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، دون ذكر أسماء المحررين الآخرين. وأضاف: "يوجد هناك فيشينسكي. والقوائم ستظهر فيما بعد. وهذا هو تقييمنا حتى الآن".

المصدر: نوفوستي

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