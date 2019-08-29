صفقة "مخرج مقابل صحافي" بين موسكو وكييف.. هل تدخل حيز التنفيذ؟

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر وصفته بأنه "مطلع"، بأن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المدان في روسيا بتهمة الإرهاب، قد نقل إلى موسكو تمهيدا لصفقة تبادل مع كييف.

وقال المصدر: "نقل سينتسوف من سجنه في بلدة لابيتنانغي (شمالي روسيا) إلى موسكو، وهو موجود حاليا في أحد سجون العاصمة"، دون ذكر المزيد كم التفاصيل.

أما محامي المخرج، فلم يؤكد هذه المعلومات، لكنه لم ينفها أيضا.

جاء هذا النبأ بعد يوم من قرار محكمة أوكرانية إخلاء سبيل رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" كيريل فيشينسكي، الذي احتجزته السلطات الأوكرانية منذ أكثر من عام بتهمة ارتكاب الخيانة العظمى، وذلك وسط تقارير إعلامية عن التحضير لصفقة تبادل معتقلين بين موسكو وكييف تشمل أكثر من 30 شخصا من كل طرف.

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وفي وقت سابق، عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداد بلاد لمبادلة فيشينسكي بسينتيوف، كـ"خطوة أولى لإظهار حسن النية" بين البلدين.

المصدر: "تاس"