كييف تفرج عن رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" كيريل فيشينسكي

قررت محكمة استئناف في كييف، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رئيس تحرير وكالة "نوفوستي-أوكرانيا" كيريل فيشينسكي.

وتم تغيير التدبير الوقائي المفروض على فيشينسكي مقابل التزام شخصي. ويتعين على الصحفي المثول أمام المحكمة أو المحقق عند أول طلب.

واستغرق اعتقال الصحفي، كيريل فيشينسكي، أكثر من 400 يوم بعد أن تم احتجازه في كييف يوم 15 مايو عام 2018 بتهمة دعم جمهوريتي دونينسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحدة، والخيانة. ويواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 15 عاما. ومددت المحكمة سابقا اعتقال فيشينسكي 8 مرات.

وتعليقا على تلك الأنباء، قالت رئيسة تحرير قناة RT، والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، في صفحتها على "فيسبوك":

سوف يطرح الخبراء والمحللون رؤيتهم لما يمكن أن يعنيه القرار الحالي لمحكمة كييف (بشأن إطلاق سراح فيشينسكي – RT) بالنسبة للعلاقات الروسية الأوكرانية، وبالنسبة لمستقبل أوكرانيا، وما إذا كان ذلك يعني سياسة جديدة من جانب الرئيس الجديد، وهو أمر منطقي وسليم. إلا أننا الآن في غاية السرور لإطلاق سراح كيريل. وأود التقدم شخصيا بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إطلاق سراح فيشينسكي، وبخاصة موسكالكوفا وفينيديكتوف، وغيرهم ممن لا يحبون أن يروا أسماءهم منشورة.

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المصدر: وكالات